Dejan en libertad a Juan Carlos Uribe investigado por crimen de su hermano Hernando Uribe

Aunque un juez no impuso medida de aseguramiento, el relacionista público continuará vinculado al proceso judicial.

El relacionista público Juan Carlos Uribe Bejarano, quien había sido capturado por presuntamente estar vinculado en el homicidio de su hermano Hernando Uribe Bejarano, fue dejado en libertad en las últimas horas.

Aunque un juez de control de garantías decidió no imponerle medida de aseguramiento, este seguirá vinculado a la investigación.

Esta medida también aplica para Moisés Betancourt Zamora, captura en Cartagena, por los mismos hechos.

La Fiscalía apeló la decisión, por lo que será en segunda instancia donde se resuelva si se les impone o no una medida restrictiva.

Jorge Hernando Uribe, había sido reportado como desaparecido el 6 de abril de 2025 y sus restos óseos fueron hallados días después en el corregimiento de Navarro de Cali.

