Gilberto Santa Rosa canceló conciertos en Colombia porque le negaron visa de trabajo

A través de un comunicado, el cantante Gilberto Santa Rosa informó que tuvo que cancelar sus presentaciones en Colombia porque le fue negada la visa de trabajo.

De acuerdo con la información, las visas de todo el equipo del cantante puertorriqueño fueron solicitadas y tramitadas “por una empresa nacional que fungió como intermediaria y no fueron gestionadas correctamente ante el gobierno” por lo cual “la petición de visa fue negada”.

Gilberto Santa Rosa tenía planeada una presentación este fin de semana en los conciertos del viernes, 19 de septiembre, en FestiJazz de Mompox, y el sábado, 20 de septiembre, en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena.

“El respeto a las leyes de todos los países que contratan a Gilberto Santa Rosa es la prioridad para presentarse ante el público con la responsabilidad y seriedad ineludible”, agregó.