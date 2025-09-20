El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Trabajamos para devolverles a usuarios de Sanitas el nivel de servicio y confianza: Juan Pablo Rueda

Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud de Keralty, conversó con W Fin De Semana desde el Festival de las ideas. Comentó que, tras la intervención de la EPS Sanitas, están trabajando para “devolverles a los usuarios el nivel de servicio y la confianza en la institución”.

Mencionó también que, además, tienen conversaciones con toda la red de prestadores para que vuelvan a los procesos que tenían antes de la intervención por parte del Gobierno.

Asimismo, comentó que los empleados, durante la intervención, no la pasaron bien, por lo que también hay un proceso interno con ellos.

¿Qué tan grave está la situación ante el ‘fantasma’ de la intervención?

Rueda afirmó que el fallo que ordenó la restitución de la EPS a sus accionistas menciona que el problema de financiación lo debe resolver el Gobierno. Por eso, si vuelven a intervenir la EPS, sería una decisión “ilegal”.

Frente a las acusaciones de desviación de recursos, mencionó que “Sanitas EPS, en los últimos 10 años, ha tenido 1.000 auditorías de la Contraloría, de la Superintendencia y en todas ellas alguna cosa se encuentra, pero desviaciones de recursos que motiven imputación fiscal o señalamientos no, eso no ha existido”.

