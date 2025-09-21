Cali busca remontar ante un Santa Fe que se aferra al sueño de un nuevo título femenino

El Deportivo Cali buscará remontar en el partido de vuelta de la final de la liga femenina colombiana, en el que recibirá en casa a un Independiente Santa Fe que se aferra al sueño de ganar un nuevo título del campeonato.

El partido de ida se disputó el fin de semana pasado en el estadio El Campín de Bogotá, donde las capitalinas se impusieron 1-0 con anotación de la centrocampista Katherine Valbuena en un partido muy reñido.

Para el juego de vuelta, las caleñas, dirigidas por Jhon Ortiz, tendrán que lidiar con la baja de la central Yessica Bermeo, que fue expulsada en el juego de ida, pero recuperarán a la centrocampista Zharick Montoya, quien se perdió el primer partido por suspensión.

Para el estratega, su equipo debe ser un poco más ordenado en defensa y espera que Santa Fe salga con un planteamiento más defensivo.

“Me imagino un Santa Fe igual, esperando atrás, jugando más a la contra. Por ahí de pronto con (la volante rival) Camila Reyes, que es la que intenta conectar muy bien y lo hace muy bien en el juego. Bueno, nosotros tenemos que estar prevenidos y precavidos ante eso”, añadió Ortiz.

Para este juego, el entrenador contará con el resto de su nómina, que incluye a la portera Luisa Agudelo, internacional con Colombia; la lateral Kelly Ibargüen; la centra Kelly Caicedo, y la delantera Ingrid Guerra, máxima goleadora del equipo con ocho tantos.

Las capitalinas, por su parte, llegan motivadas tras haber ganado el partido de ida y buscarán sostener la ventaja conseguida con la base del equipo, al que el venezolano Omar Ramírez le ha dado continuidad a lo largo de la temporada.

Este incluye a la veterana portera venezolana Yessica Velásquez; a las defensoras Viviana Acosta y Cristina Motta; a la volante Karen Garavito, y a la creativa Reyes, quien es la gran figura del equipo y es habitual convocada en la Selección colombiana.

Para Ramírez, ganar el título se convirtió en “algo personal” porque en la edición de 2024 de la liga femenina la final fue la misma y el triunfo se lo llevaron las caleñas.

“Es algo personal y lo tenemos entre ceja y ceja porque se quiere ser el equipo con más títulos de la Liga Femenina. Aprendimos que el camino es trabajar en equipo, creer en las compañeras, levantar juntos y la fe que mueve este club. Pensé que con Santa Fe lo había vivido todo, pero cada día me deja una enseñanza más para la vida”, agregó el venezolano.

Las bogotanas buscarán su cuarto título, mientras que las caleñas esperan levantar su tercer trofeo de campeonas.