Suman 28 muertos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó sobre la muerte este domingo 21 de septiembre, de una persona que fue afectada por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en el este de Ciudad de México, con lo que el número de fallecidos asciende a 28.

“Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del @ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia”, señaló el funcionario en su cuenta personal de X.

Batres aseveró que las autoridades acompañan a la familia del fallecido en este “sensible momento” y aseguró que facilitarán todos los servicios y atenciones pertinentes.

En un comunicado aparte, el ISSSTE precisó que tres personas continúan hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes “reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes”.

Uno de ellos, es atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza y su estado es reportado como “muy grave”; mientras que otro paciente se encuentra en el Hospital General de Tláhuac, y está en “estado grave pero estable”, mientras que en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, una persona permanece “en estado muy grave”.

Con esta muerte suman ya 28 las personas fallecidas tras la explosión que ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

Jazlyn Azulet, de dos años, fue trasladada el lunes 15 de septiembre, al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (EE.UU), de la fundación mexicana Michou y Mau.

El jueves 18 de septiembre, Michou y Mau informó en un comunicado que la bebé, quien sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, “ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable”.

Esta semana, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a “exceso de velocidad”.

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.

