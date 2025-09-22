Capturan a ciudadano chino cuando recibía paquete con aletas de tiburón en Cartagena

La captura se produjo en un restaurante de comida asiática en el sur de la capital de Bolívar momentos en los que el ciudadano de nacionalidad china y dueño del establecimiento recibía un paquete que contenía 26 aletas de tiburón blanco avaluadas en 90 millones de pesos en el mercado negro.

De acuerdo con las investigaciones, la encomienda fue enviada desde la Guajira a través de una empresa de mensajería desde donde al parecer también se enviaban aletas a otras ciudades del país.

“La caza indiscriminada de estas especies no solo está prohibida, sino que contribuye de manera directa a su amenaza de extinción”, sostuvo el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

A raíz del hecho, la policía selló el establecimiento comercial por 10 días, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la fiscalía general de la nación.

Entre tanto, se adelanta una investigación para identificar a las personas que estarían involucradas en esta red delictiva.