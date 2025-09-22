Desmantelaron a la banda ‘La 57’ en Bogotá: usaban citas en apps para secuestrar y extorsionar

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado del general Giovanni Cristancho Zambrano y del secretario de Seguridad, César Restrepo, anunciaron la captura de la banda ‘La 57’, dedicada al secuestro extorsivo y al hurto agravado en Bogotá y Soacha.

La captura se ejecutó luego de 10 meses de investigación que permitieron realizar cuatro allanamientos en Bogotá y Soacha.

Según las autoridades, los integrantes de la organización delictiva actuaban en los alrededores de la calle 57 a la calle 47 con Avenida Caracas, donde drogaban a sus víctimas con Clonazepam o Benzodiacepina para dejarlas en estado de indefensión. Posteriormente, las golpeaban y las despojaban de su dinero y pertenencias.

En total fueron capturados ocho responsables, ya judicializados por hurto agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Entre ellos hay tres colombianos y cinco venezolanos, cada uno con un rol específico en la operación criminal.

El cabecilla fue identificado como alias ‘El Costeño’, mientras que alias ‘María’, ‘La Flaca’ y ‘Asmira’ eran las encargadas de atraer a las víctimas a través de aplicaciones de citas, principalmente a hombres, para luego someterlos y posteriormente, obtener datos de sus cuentas bancarias y realizar compras en distintos establecimientos comerciales.

