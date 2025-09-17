Frustran intento de robo de 17 millones de pesos en Usaquén

En las últimas horas, en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, cuando uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá adelantaban labores de patrullaje, observaron a dos personas en motocicleta de manera sospechosa siguiendo un vehículo de alta gama.

De manera inmediata, interceptaron esta motocicleta y al abordarla, una de estas personas emprendió la huida, pero los uniformados lograron la captura de dos hombres.

Según la información, los presuntos delincuentes, pretendían hurtar 17 millones de pesos que minutos antes había retirado un ciudadano de una entidad bancaria.

En el procedimiento se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38. De igual manera, al verificar la motocicleta en la que se transportaban se evidenció que presenta inconsistencias en sus sistemas de identificación.

Así mismo, uno de estos capturados presenta una orden de judicial vigente por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de hurto calificado y agravado.