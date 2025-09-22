Ejército localizó dos depósitos ilegales con 95 artefactos explosivos en Caquetá

La Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional destruyó dos depósitos ilegales en donde había 95 artefactos explosivos improvisados (AEI), en zona rural del corregimiento de Santana Ramos, municipio de Puerto Rico, Caquetá.

Las tropas desarrollaron operaciones de registro y control en el área, que condujeron a la localización de dos depósitos: el primero, con 71 artefactos explosivos improvisados, y el segundo, con 24, ambos camuflados en medio de la vegetación y listos para ser empleados en acciones terroristas.

De inmediato, el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) adelantó la destrucción controlada del material, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Según información recopilada, este arsenal pertenecía al Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Iván Díaz, y estaba destinado a fortalecer su capacidad ofensiva para perpetrar ataques indiscriminados, emboscadas, instalación de campos minados y hostigamientos contra comunidades rurales y unidades militares que adelantan operaciones de seguridad en el Caquetá.