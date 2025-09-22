Encontraron el cuerpo de un hombre en medio de las obras del metro de Bogotá
Por ahora no se conoce la identidad del hombre, quien tendría entre 25 y 30 años.
El pasado fin de semana, en el barrio Tintalito de la localidad de Kennedy en Bogotá, las autoridades recibieron el reporte de la presencia del cuerpo de un hombre con varios impactos de bala.
El hallazgo ocurrió en inmediaciones de las obras de la primera línea del metro.
- Lea también: Trump mencionó a Bogotá entre las ciudades más inseguras y dijo que hay “muchas drogas”
“Al parecer, (la persona) fue víctima de arma de fuego y eso será motivo de la investigación en la que ya está trabajando la Fiscalía en llave con la Policía Nacional”, dijo el alcalde, Carlos Fernando Galán.
Sumado a esto, el mandatario aclaró que los hechos no tienen que ver con las obras del metro.
“No significa eso que tenga que ver con las obras del metro. Es importante aclarar eso, en esta zona están ocurriendo obras del metro como muchas otras obras de Bogotá”, insistió.
Le puede interesar: Entre enero y febrero de 2025 se registraron 1.990 homicidios en Colombia
Según el reporte de las autoridades, la víctima sería un joven entre 25 y 30 años, quien tendría varios impactos de bala en su cabeza. El crimen se habría cometido por cuatro hombres que se movilizaban en un bicitaxi de la zona.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles