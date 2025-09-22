Encontraron el cuerpo de un hombre en medio de las obras del metro de Bogotá

El pasado fin de semana, en el barrio Tintalito de la localidad de Kennedy en Bogotá, las autoridades recibieron el reporte de la presencia del cuerpo de un hombre con varios impactos de bala.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones de las obras de la primera línea del metro.

“Al parecer, (la persona) fue víctima de arma de fuego y eso será motivo de la investigación en la que ya está trabajando la Fiscalía en llave con la Policía Nacional”, dijo el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Sumado a esto, el mandatario aclaró que los hechos no tienen que ver con las obras del metro.

“No significa eso que tenga que ver con las obras del metro. Es importante aclarar eso, en esta zona están ocurriendo obras del metro como muchas otras obras de Bogotá”, insistió.

Según el reporte de las autoridades, la víctima sería un joven entre 25 y 30 años, quien tendría varios impactos de bala en su cabeza. El crimen se habría cometido por cuatro hombres que se movilizaban en un bicitaxi de la zona.

