Un herido por enfrentamientos entre hinchas del Nacional en El Rodadero, Santa Marta

Santa Marta

En videos aficionados quedaron grabados los fuertes enfrentamientos entre las barras de Atlético Nacional en el sector turístico de El Rodadero, luego del arribo de grupos de aficionados del equipo visitante que llegaron para acompañar a su equipo en el duelo frente al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada.

En el hecho resultaron heridas con arma blanca alrededor de cuatro personas una de ellas de gravedad, por lo que fue conducida a un centro asistencial.

“Hay un lesionado grave recluido en la clínica Avidanti con una herida profunda en el Tórax y otra en la pierna. Uno determina asuntos en la comisión local de abrir fronteras pensando que el comportamiento va a ser el adecuado, pero cuando este tipo de situaciones sucede es muy lamentable y no lo vamos a tolerar. Hemos solicitado a la Fiscalía y la Policía que avance en las investigaciones para proceder como indica la ley”, dijo el secretario de Gobierno, Camilo George.

Cerca de 20 minutos duró la pelea lo que generó pánico entre propios y turistas, por fortuna las autoridades lograron dispersar a los hinchas, recuperando el control del balneario.