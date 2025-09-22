Fue capturado en Cali alias ‘Manzano’, líder de red que fabricaba avionetas para transportar cocaína

En plena vía pública del barrio Samanes de Guadalupe, en Cali, la Interpol capturó a alias ‘Manzano’, considerado el cerebro detrás de una red narcotraficante que fabricaba sus propias avionetas para transportar cocaína a Centroamérica.

El hombre, de 49 años, quien contaba con una Circular Azul de Interpol, era buscado por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico.

De acuerdo a la investigación, alias ‘Manzano’ era el encargado de acondicionar las aeronaves con compartimentos secretos para el transporte de la droga, así como el mantenimiento de los motores y coordinar con las personas que operaban las avionetas.

La estructura para la que operaba este delincuente, tenía injerencia en los municipios de Cartago, La Unión, Obando y Restrepo, Valle del Cauca.

Durante el operativo, alias ‘Manzano’ intentó sobornar a los policías ofreciéndoles 500 millones de pesos a cambio de no ser capturado, pero los uniformados se negaron.

Entre los antecedentes que figuran en su contra está el intento de envío de cocaína en el año 2019. En esa oportunidad las autoridades le incautaron dos avionetas y 235 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una pista clandestina.

Alias ‘Manzano’ fue enviado a prisión por decisión de un juez.