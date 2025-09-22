Fue liberado el funcionario de la Defensoría del Pueblo tras seis días de secuestro en el Cauca

La alcaldía de Caloto Cauca confirmó que Oscar Eduardo Jordan Camacho, funcionario de la Defensoría de Pueblo fue liberado tras seis días víctima de secuestro.

“Ha sido liberado y se encuentra sano y salvo junto a su familia”, señaló en un comunicado la administración municipal.

Camacho fue privado de la libertar por hombres armados que lo interceptaron en la entrada de su casa en Caloto y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Durante los días de cautiverio la comunidad, familiares y amigos realizaron, movilizaciones, plantones y velatones exigiendo el respeto por su vida y liberación inmediata.

Hasta el momento, no se conocen los detalles de su liberación ni quienes serían los responsables del secuestro; hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Jordan Camacho se desempeña como defensor público del programa de víctimas del circuito de Santander de Quilichao encargado de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el norte del Cauca.