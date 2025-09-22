Actualidad

Páginas web de consulados de Colombia en varias ciudades del mundo están caídas

Entre las páginas afectadas están las de los consultados de Madrid, Londres y Nueva York.

Bandera de Colombia y error en página de Consulado de Madird. Foto: https://madrid.consulado.gov.co/

Como lo registró La W, este lunes, 22 de septiembre, varias páginas web de varios consultados de Colombia amanecieron caídas, arrojando error 503.

Hasta el momento, la Cancillería no se ha pronunciado sobre este problema que afecta a miles de colombianos en todo el mundo.

