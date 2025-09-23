Capturan a cabecilla de comisión de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca

Alias 'Harold', cabecilla de comisión de las disidencias de las Farc capturado en el Cauca. Crédito: Policía Nacional.

Las autoridades reportaron que en el norte del Cauca fue capturado alias ‘Harold’, presunto cabecilla de las redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, responsable de múltiples acciones delincuenciales.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana el detenido, “participó de cinco acciones criminales, en Jamundí (Valle), con drones cargados de explosivos, motocicletas y carros bomba, en los que perdieron la vida un policía y un soldado y 10 más resultaron heridos, al igual que 18 civiles”.

El alto oficial también afirmó que el capturado tendría responsabilidad en cobros extorsivos a cultivadores de hoja de coca y de presionar a la comunidad para realizar asonadas contra la Fuerza Pública y el Ejército Nacional.

Recientemente alias ‘Harold’ propició la instalación de pancartas y pasacalles en las vías del municipio de Santander de Quilichao alusivas al grupo armado al margen de la ley.

El implicado que tenía una trayectoria criminal de más de nueve años fue dejado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas.

La captura se desarrolló en el marco de la ofensiva contra el muticrimen del bloque de búsqueda de la Policía Nacional.