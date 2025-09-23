Dos policías asesinados en el Cauca en menos de 48 horas

Patrulleros Jasmir Gustavo Ortiz y Yohan Estiven Caicedo Gómez, asesinados en el norte del Cauca. Crédito: Suminsitrada.

En menos de 48 horas asesinaron a dos uniformados de la Policía Nacional en el norte del Cauca.

El suceso violento más reciente se registró en el municipio de Guachené donde fue asesinado el patrullero Yohan Estiven Caicedo Gómez adscrito a la dirección antinarcóticos.

Su cuerpo, que presentaba siete impactos de arma de fuego, fue hallado en el sector de El Crucero, límites entre Guachené y Caloto.

El uniformado oriundo de esta última localidad se encontraba de vacaciones, tenía casi tres años de servicio y recientemente hizo parte de una comisión en el Putumayo.

En la zona donde se registró el crimen hay presencia delictiva de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’.

Horas antes, había sido asesinado en el barrio Betania de Puerto Tejada el patrullero Jasmir Gustavo Ortiz, atacado con arma de fuego, al parecer, por el accionar de pandillas.

El director de la Policía nacional, general Carlos Fernando Triana anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables.

“Rechazamos estas acciones demenciales no solamente en contra de los uniformados sino también en contra de la población de los municipios que desafortunadamente sufren las manifestaciones violentas de los criminales. La capacidad institucional de investigación e inteligencia se desplegó para ubicar y capturar a estos delincuentes”, explicó el director.

Las autoridades locales rechazaron los sucesos violentos y los constantes ataques contra los integrantes de la Fuerza Pública.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Parafan envió un mensaje de solidaridad a la institución policial y a las familias que lamentan la muerte de los uniformados.

“Seguimos articulando acciones para que cesen estos hechos violentos. Invitamos a la comunidad a que se sume denunciado y entregando información que permita anticipar estos eventos”, dijo.

En los municipios de Puerto Tejada y Guachené hay un creciente fenómeno de pandillas que en su accionar han cobrado la vida de varios uniformados y población civil.

Con estos casos ya son más de 10 los policías asesinados en el Cauca en el transcurso del 2025.