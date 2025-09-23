Actualidad

Estas son las declaraciones que se adelantarán en la Corte por el caso UNGRD

Pedro Rodríguez y Olmedo López declararán este martes.

Logo UNGRD e imagen de referencia de justicia. Fotos: X @UNGRD / Getty Images

El exasesor de la UNGRD, Pedro Rodríguez, llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para declarar en la investigación previa que se adelanta contra de la senadora Berenice Bedoya.

Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López, se convertirá en testigo clave de la Fiscalía General de la Nación contra 13 personas que, al parecer, participaron en los hechos de corrupción que rodearon el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En esta investigación, también está declarando López, principal testigo del caso de corrupción.

