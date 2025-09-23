Llega el IV Foro de Periodismo Científico de la Universidad Simón Bolívar, ¿cuándo y dónde será?

Colombia

La Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar ‘La Perla’, será el epicentro de la cuarta versión del ‘Foro de Periodismo Científico: Género y Medios de Comunicación’, espacio que abrirá la Dirección de Comunicaciones, en asocio con el Doctorado de Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos, en el que se dialogará y debatirá sobre las representaciones de género en los medios y su influencia en la reproducción o transformación de las relaciones de poder, la exclusión y la desigualdad.

Este encuentro de dos paneles contará con la participación de la academia, medios de comunicación, sector público y sociedad civil para dialogar sobre los retos en la cobertura periodística y las políticas públicas de los asuntos de género en Barranquilla, Colombia y Latinoamérica. Asimismo, resolverán preguntas en torno a los marcos en los que se informan tensiones, crisis y transformaciones sociales.

¿Cuándo es el IV Foro de Periodismo Científico y cómo asistir? Esta es la agenda

El evento se realizará el próximo martes 30 de septiembre desde las 2 p.m. hasta las 6 p.m. en la Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar ‘La Perla’, ubicada en la calle 68 # 53-56 (Barranquilla) y contará con grandes invitados en cada una de las sesiones:

Primera sesión:

Prince Luz Torres , comunicadora social y periodista, PH. D. en Administración, profesora de Unisimón.

, comunicadora social y periodista, PH. D. en Administración, profesora de Unisimón. Liliana López Forero , directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de Unisimón.

, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de Unisimón. Juan David Correa , periodista y editor colombiano, exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes.

, periodista y editor colombiano, exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Wilson Castañeda , director de Caribe Afirmativo.

, director de Caribe Afirmativo. Hemel Noreña Cuello, líder del grupo de género y diversidad, Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla.

Segunda sesión:

Érika Fontalvo , directora de El Heraldo.

, directora de El Heraldo. María Nohemí González , directora del Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos de Unisimón.

, directora del Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos de Unisimón. Mariana Suárez , editora de Revista Semana.

, editora de Revista Semana. Brigitte Baptiste , columnista de El Espectador y rectora de la Universidad EAN.

, columnista de El Espectador y rectora de la Universidad EAN. Andrés Pulido, director de La Hora del Regreso, W Radio.

Las personas interesadas en asistir al foro podrán inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QTUwNOx0Sk2MWoBJ0v1s5k3sA_hMSFBLniKouEuU0RhUQk5SQ003U1RTN0g4OFFZTVNWVkNFMU5JUiQlQCNjPTEu&route=shorturl