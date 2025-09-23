Mineros protestan en Santander: presidente Petro dice que el agua es más importante que el oro

Bucaramanga

Mineros en la provincia de Soto Norte se encuentran realizando una protesta en el municipio de California, Santander para no permitir el ingreso de integrantes del sistema geológico para realizar estudios técnicos en el páramo de Santurbán.

“Más de 200 mineros hoy se reunieron para poder elevar su su voz. Aquí nosotros hemos sido muy pacíficos y muy condescendientes con todo lo que el Gobierno Nacional ha hecho. Pero ya es justo que empecemos nosotros a alzar nuestra voz y que el país sepa la injusticia que se está cometiendo con esta región y con todas las restricciones que le están haciendo a la minería y que no es verdad todo lo que están diciendo en contra de ella”, señaló Jairo Leal, uno de los mineros que participa en la protesta.

A su turno, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X escribió que “ni Santander ni Bucaramanga se quedarán sin agua. El agua es más importante que el Oro. Minesa no seguirá manipulando a Colombia por codicia“.

Desde el Comité para la defensa de Santurbán advirtieron que este miércoles se realizará una reunión extraordinaria para verificar las acciones en el cuidado de este ecosistema.