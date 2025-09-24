Aprehendido menor de 15 años presunto responsable del asesinato de un policía en el norte del Cauca

En Puerto Tejada Cauca un menor de 15 años fue aprehendido por las autoridades como responsable del asesinato del patrullero de la Policía Nacional Jasmir Gustavo Ortiz.

La alcaldesa Luz Adiela Salazar manifestó que, con el apoyo del ministerio de la Defensa, la Fuerza Pública y Militar lograron ubicar a esta persona.

“Se realizó la audiencia de aprehensión porque es un menor de edad, se aplicó el código del menor y fue enviado a un centro especial para jóvenes infractores”, resaltó la mandataría que pidió sanciones ejemplares para que estos delitos no se repitan.

Alias ‘Pecheche’ es relacionado por las autoridades con el homicidio de otro uniformado perpetrado en esta misma localidad.

La alcaldesa además denunció que Puerto Tejada enfrenta un panorama de violencia juvenil generado por 30 pandillas compuestas por alrededor de 600 menores entre los 12 y 25 años, inmersos en hechos delictivos y constantes disputas territoriales.

Dada esta situación, en esta localidad del norte del Cauca se realizó un refuerzo integral de seguridad.

Según el secretario de gobierno Juan Jiménez la policía contará con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, la UICAR y drones del equipo CIARC. Además, el Ejército dispuso de un pelotón del Batallón número 8 de Alta Montaña y de tropas de Fuerzas Especiales Urbanas.

“Vamos a ejercer los controles necesarios a través de actividades de impacto que garanticen las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en Puerto Tejada”, aseveró el funcionario.

En la localidad se implementó toque de queda nocturno para menores.