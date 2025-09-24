Granizada en el centro del Cauca arrasó con los cultivos y dejó decenas de damnificados

El granizo perforó los techos, arrasó con los cultivos y rompió lo vidrios de los vehículos. Crédito: Suministrada.

Una tormenta acompañada de granizó de gran tamaño causó una grave emergencia en el municipio de Morales centro del Cauca; viviendas afectadas, equipos médicos dañados, vehículos averiados y decenas de familias damnificadas entre las afectaciones.

La comunidad denunció que vivieron momentos de temor ante la intensidad de la lluvia y el tamaño del granizo que perforó los techos, arrasó con los cultivos y rompió los vidrios de los vehículos.

Ante la gravedad de la emergencia se suspendieron las clases en las instituciones educativas y la atención médica en el hospital local.

El alcalde Óscar Yamit Guachetá informó preliminarmente que más de 100 viviendas resultaron dañadas.

“En mi vida había visto un granizo tan grande. Recogimos un listado largo de afectados. Una de las situaciones más grave se registró en el hospital. Estamos coordinando con gestión del riesgo departamental y nacional los recursos y como administración municipal apoyaremos para socorrer a las familias”, dijo el mandatario.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo explicó que tras las lluvias todo el techo del hospital de Morales se destruyó paralizando los servicios de urgencias y hospitalización, generando afectación a los equipos biomédicos y de cómputo.

“Estamos haciendo un diagnóstico de los equipos. Las personas que estaban en el servicio de urgencias fueron trasladadas hacia el hospital del municipio de Piendamó para garantizar la atención hospitalaria”, explicó la funcionaria.

La emergencia invernal no dejó personas lesionadas.

Ya se activó el comité municipal de gestión del riesgo y junto con las entidades competentes, coordinan las acciones de atención, apoyo y acompañamiento.

Las intensas lluvias también generaron emergencias por inundaciones, deslizamientos, desbordamientos y crecientes súbitas en localidades como El Patía y el oriente del Cauca.

Las autoridades locales avanzan en los censos para evaluar las pérdidas y brindar la asistencia humanitaria necesaria.