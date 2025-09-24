Denuncian cambios de medidores del acueducto de Bucaramanga sin autorización de los usuarios. Fotos: Suministradas.

Bucaramanga

Nuevamente el concejal Carlos Parra, denunció que se vienen realizando cambios en algunos medidores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), al parecer sin la autorización de los usuarios.

Termomorichal: Informe de Pacific Rubiales indicaría que Ecopetrol regaló 42 millones de dólares

En un video publicado en sus redes sociales, el concejal Parra denunció que “no puede ser que la autorización sea verbal, sin autorización no se tiene porque pagar, porque el usuario cómo va a pagar algo que no ha autorizado”.

Un candidato a la Contraloría de Bogotá inteligente… pero artificial

En las últimas horas se realizó una nueva reunión con la superintendencia de servicios públicos en donde se señaló que antes de hacer el cambio de los medidores, el amb debe enviar los viejos a una revisión técnica para que se confirme que se requiere el cambio.

Redes transnacionales traen colombianos a México con engaños: investigador por crimen de B-King y DJ

En febrero de este año, cuando ya se había denunciado estos cambios de medidores, desde el Acueducto habían advertido que era necesario hacerlo debido a que algunos equipos fueron instalados hace más de 30 años.

El Acueducto rechazó las agresiones verbales y físicas que han sufrido trabajadores de la empresa contratista encargada de la instalación y reposición de medidores en varios sectores de la ciudad.

En un comunicado oficial, la entidad advirtió que en la última semana se han presentado al menos siete incidentes en los que los técnicos fueron víctimas de intimidaciones, amenazas, hurto de herramientas e incluso golpes.