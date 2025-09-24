Dian incautó millonaria mercancía de confección extranjera de contrabando en Chapinero, Bogotá

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que este martes, 23 de septiembre, que incautó 180 bultos que contenían cerca de 2.000 unidades de confecciones, además de artículos misceláneos y productos para mascotas, en el marco de un operativo en un comercio en Chapinero, en Bogotá.

La entidad señaló que, al momento de la diligencia, los comerciantes no presentaron los documentos que acreditaran la legal introducción de estos bienes al territorio aduanero nacional.

El hecho generó fuertes enfrentamientos con la UNDMO y encapuchados en la Plaza de Lourdes, donde se realizaba la acción de control.

#NoticiaW #Bogotá | Así fueron los enfrentamientos entre la UNDMO y encapuchados en la Plaza de Lourdes en Bogotá por operativos que hacen las autoridades contra el contrabando en la zona. pic.twitter.com/GmDQ5iG2Sf — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 23, 2025

“Debido a alteraciones del orden público en los alrededores del lugar, solo fue posible ejecutar cerca del 30 % de la acción de control programada. La DIAN, a través de estas acciones, continúa ejecutando su labor de control al contrabando para proteger la economía nacional y el comercio legal del país”, señaló la entidad en un comunicado.

La aprehensión de mercancía de origen extranjero está avaluada preliminarmente en más de 500 millones de pesos.

Entre tanto, la entidad resaltó que este operativo, que hace parte de las funciones de la entidad como autoridad aduanera, se adelantó en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fuerza Disponible y el UNDMO, y fue el resultado de labores previas de investigación e inteligencia.