Evo Morales criticó a Trump por sus acusaciones de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro. Foto: Getty Images.

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, criticó este martes (23 de septiembre) al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus acusaciones contra el Gobierno del venezolano, Nicolás Maduro, de supuestamente ser el líder de grupos terroristas y de narcotraficantes.

En un mensaje en X, Morales (2006-2019) manifestó su repudio a las declaraciones de Trump, “quien de manera infame y carente de toda legitimidad calificó al presidente @NicolasMaduro como ‘narcoterrorista’”.

“Esa acusación no solo es una mentira grotesca, sino también parte de la vieja estrategia imperialista de criminalizar a los gobiernos y pueblos que no se arrodillan ante sus intereses”, sostuvo el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Para el exgobernante boliviano, “el verdadero terrorismo contra la humanidad ha sido el imperialismo norteamericano, que ha sembrado guerras, saqueos y muerte en nombre de su supuesta ‘democracia’”.

“Frente a ello, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno bolivariano de Venezuela, reafirmando que ningún imperio podrá doblegar la dignidad y soberanía de los pueblos libres de Nuestra América. La única forma de garantizar, justicia, democracia y libertad es cerrando todas las embajadas de EE.UU en el mundo”, agregó.

Morales fue aliado político del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y también de Maduro.

En su publicación, el expresidente boliviano incluyó un fragmento del discurso de Trump durante la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas que comenzó en esta jornada en Nueva York, en el que el gobernante estadounidense justifica los ataques de su país a lanchas con civiles en el Caribe.

En su discurso, el republicano mencionó que designó a “varios carteles salvajes de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, junto con dos pandillas trasnacionales sedientas de sangre”, la MS-13 y el Tren de Aragua que, según dijo, “torturan, mutilan y asesinan con impunidad” y “son enemigos de toda la humanidad”.

“Por esta razón, recientemente comenzamos a utilizar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a las redes venezolanas de terrorismo y tráfico de drogas lideradas por Nicolás Maduro”, afirmó Trump.

Desde agosto pasado, con la excusa del combate al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Trump ha desplegado una importante fuerza militar en aguas del Caribe, próximas a Venezuela, y elevado la tensión en toda esa zona.

Según el propio Trump, al menos tres de las cuatro pequeñas lanchas bombardeadas habían partido de Venezuela.

Escuche W Radio en vivo aquí: