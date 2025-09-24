Ibagué se convierte en epicentro de la Economía Circular con la Cumbre Glocal NOVA NEXT SUMMIT

Colombia

Ibagué se consolidará como la capital latinoamericana de la sostenibilidad y la innovación con la realización de la Cumbre Glocal de Economía Circular – NOVA NEXT SUMMIT.

Esta iniciativa, impulsada por el gobierno local con perspectiva global, busca transformar los modelos económicos lineales hacia prácticas regenerativas, inclusivas y resilientes, basadas en la economía circular: ecodiseñar, regenerar, reutilizar, rediseñar, reparar y reciclar.

El evento, que es apoyado por la Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Andesco, entre otras entidades, contará con un programa de alto impacto internacional, incluyendo la presentación en español del Informe de Gobernanza del Agua de la OCDE, conferencias de expertos internacionales y mesas de colaboración público-privada.

Además, durante la cumbre se anunciará la construcción de la primera zona franca ecocircular de América, un proyecto que consolidará a Ibagué como laboratorio de buenas prácticas y polo de atracción de inversión multilateral y privada.

Dentro de la programación, se entregarán los Ibagué Startup Europe Awards, premios que reconocerán a emprendedores, gobiernos, empresas y asociaciones que propongan soluciones innovadoras en áreas como gestión de aguas residuales, residuos orgánicos urbanos y transformación de residuos periurbanos en materiales de construcción sostenibles.

Los proyectos seleccionados recibirán apoyo económico y programas de aceleración en Colombia y softlanding en Europa, impulsando la innovación abierta y la colaboración público-privada, que respalda la fundación europea Finnova.

Fechas importantes

El histórico evento se consolida como un proyecto de ciudad y de región, con dos momentos claves que marcarán un antes y un después en el camino hacia la sostenibilidad:

Pre-Cumbre (4 al 6 de noviembre de 2025)

Un espacio para abrir el camino: semifinales de los Ibagué Startup Europe Awards, talleres especializados como Al- Invest Verde, mesas redondas sobre zonas francas con invitados internacionales y encuentros de cooperación global. Varias de estas actividades serán presenciales y virtuales.

Evento Central (21 al 23 de abril de 2026)

La gran cita mundial en Ibagué, donde confluirán más de 30 países, conferencistas nacionales e internacionales y cientos de asistentes de todo el mundo para debatir, compartir experiencias y proyectar al Tolima como referente de la economía circular en América Latina.

La cumbre ofrecerá además experiencias inmersivas, muestras de negocios verdes y un capítulo especial dedicado a la mujer y la economía circular, con énfasis en emprendimiento, tecnología y soluciones ancestrales.

“Estamos muy orgullosos de que Ibagué sea el epicentro de la economía circular en América Latina. Esta cumbre no solo visibiliza los avances de nuestra región en sostenibilidad, sino que también conecta a emprendedores, gobiernos y empresas de todo el mundo para crear oportunidades concretas de innovación y desarrollo. La implementación de la primera zona franca ecocircular y el lanzamiento del informe de la OCDE sobre el agua consolidan a Ibagué como un referente global de prácticas regenerativas y responsables”, afirmó Milton Restrepo Ruiz, director general de la Cumbre.

Para más información y registro: https://cumbreeconomiacircular.com