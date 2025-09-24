Juzgado de Bogotá admitió demanda de exempleada de Laura Sarabia

Un juzgado de Bogotá admitió la demanda interpuesta por Fabiola Perea, la exempleada doméstica de la actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, contra el Estado.

Se trata del caso de seguimientos, interceptaciones y la imposición de una prueba de polígrafo contra Perea, quien fue acusada, junto a Marelbys Meza, por la pérdida de un dinero.

La demandante, al igual que Meza, fue acusada falsamente de ser auxiliadora del Clan del Golfo para “legalizar” seguimientos e interceptaciones.

“Los daños ocasionados a Fabiola Perea y sus hijos, como consecuencia de la interceptación ilegal de las comunicaciones de que fue víctima, en calidad de ser una de las integrantes del personal doméstico de Laura Camila Sarabia Torres”, dice el documento.

Agrega además que “la autorización para tales escuchas se produjo mediante la elaboración de informes falsos por miembros de la Policía Nacional, que la vinculaban a grupos terroristas y actividades ilícitas graves”.