Llega ‘Unifest 2025’ a Unicentro Bogotá: habrá descuentos de hasta el 50%, ¿cuándo asistir?

Colombia

Del 18 de septiembre al 5 de octubre, Unicentro Bogotá será el epicentro de la segunda edición de ‘UF’ Unifest 2025, un festival que reúne más de 30 marcas que ofrecerán a los asistentes descuentos desde el 10% hasta el 50%, por lo que es una gran oportunidad para ir de compras y conocer todas las ofertas disponibles.

Este festival, además de brindar precios bajos, llega con una propuesta que integra moda, hogar, tecnología, accesorios, gastronomía y bienestar en un solo lugar. A su vez, es un evento diseñado para toda la familia y que combina beneficios de compra con actividades especiales, consolidando a Unicentro como pionero y referente del comercio en la capital colombiana; pues, con más de 65.000 visitantes diarios y más de 320 marcas, este centro comercial es líder en el sector.

De esta manera, serán 17 días para vivir experiencias únicas, disfrutar de promociones irresistibles y redescubrir la forma de comprar en la ciudad, viviendo la transformación del retail en un espacio seguro, cómodo y cercano.