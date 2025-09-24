Mi labor es respetar a cada uno de nuestros miembros: Laura Gil sobre discurso de Petro en la ONU

En el marco del Foro Internacional de Parlamentarios, la secretaria General Adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, habló sobre el discurso del presidente de la República, Gustavo Petro ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lea más: Ante ONU, Petro criticó a Trump por “descertificar” a Colombia en lucha antidrogas

En sus declaraciones, Gil aseguró que su labor era la de respetar a cada uno de los Estados miembros de la organización.

Le puede interesar Discurso de Petro en la ONU: intervención completa en la Asamblea General de Naciones Unidas

“Mi labor es respetar a cada uno de nuestros miembros”, señaló.

Asimismo, advirtió que, como secretaria general adjunta no podía pronunciarse sobre los discursos de los jefes de Estado de los Estados miembros de la OEA.

Finalmente, explicó que los discursos han sido “en todos los tonos” y de “todos los colores”.

“Los ha habido en todos los tonos, de todos los colores”, aseguró.