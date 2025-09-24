MinTrabajo busca que las víctimas de la masacre de las bananeras sean reparadas simbólicamente

La cartera laboral informó que a través de su titular, Antonio Sanguino, radicó este martes, 23 de septiembre, un proyecto de ley ante el Senado de la República con el cual busca que haya una reparación simbólica a las víctimas de la masacre de las bananeras, acto violento que se registró en diciembre de 1928.

Según explicó el MinTrabajo “El proyecto 353 de 2025 fue radicado formalmente ante el secretario General de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, cuyo objetivo es establecer un marco de reparación simbólica para las víctimas y sus familias. El proyecto se enfoca en reconocer la lucha por la formalización laboral, las condiciones dignas de trabajo y los derechos fundamentales a la organización sindical, la negociación colectiva, la huelga y la protesta social”.

Por su parte, el ministro Sanguino, aseguró que la iniciativa cuenta con tres pilares claves, los cuales son: educación, cultura y comunicaciones.

En sus declaraciones, agregó: “Hace énfasis en procesos de memoria, reparación y reconocimiento a los trabajadores y sus organizaciones, a sus luchas por la justicia y la paz laboral; en la cultura, la educación y en la comunicación de la historia a las nuevas generaciones”.

Así mismo, se aseguró que el acto de reparación busca que las nuevas generaciones del país conozcan uno de los sucesos más violentos que quedó marcado en la historia de Colombia.