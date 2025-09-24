Polarización y desinformación: los grandes retos para el 2026, según BAT

Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Externos de BAT, durante el Festival de las Ideas, donde llamó a construir confianza y diálogo frente a los retos globales y las elecciones de 2026.| Foto: W Radio

Durante el Festival de las Ideas en Villa de Leyva, Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Externos de BAT Colombia y ex consejero presidencial de seguridad, advirtió que los retos presentados para las elecciones de 2026 son profundos y preocupantes. Para él, la desinformación, la polarización y la pérdida de confianza en los partidos son desafíos globales que también afectan a Colombia, y que requieren espacios de encuentro como el Festival de las Ideas para promover acuerdos.

Restrepo subrayó que el sector privado debe ser un actor activo en la vida pública, aportando desde la cultura, la academia y la familia. Por eso, destacó el trabajo de la Fundación BAT Colombia en la promoción de la cultura popular y afirmó que el próximo presidente debe ser un líder cercano, incluyente y dispuesto a escuchar, con capacidad de generar seguridad, desarrollo y empleo por encima de las ideologías.

A continuación la entrevista completa: