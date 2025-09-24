Zelenski pidió a Estados Unidos y a China usar su influencia para forzar a Rusia a un alto al fuego

El presidente Volodímir Zelenski en la 80° Asamblea de las Naciones Unidas. FOTO: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a China y Estados Unidos, en particular, que ejerzan su influencia sobre Rusia para forzarlo a un alto el fuego que ponga fin a la guerra y la invasión a su país que ya cumplen tres años y medio, ante la incapacidad de la ONU de influir en el curso de este conflicto.

En una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la guerra en mención, Zelenski -que ya no iba vestido de camuflaje, sino íntegramente de negro- comenzó diciendo que China “es una nación de la que Rusia depende por completo”.

“Si China de verdad quisiera parar esta guerra, podría obligar a Moscú a acabar con la invasión, porque sin China, la Rusia de Putin no es nada. Sin embargo -se quejó- con mucha frecuencia China se mantiene distante y en silencio en lugar de buscar la paz”, señaló -con una franqueza inusual- frente a la actitud de China.

Con respecto a Estados Unidos, Zelenski aseguró que hoy acaba de reunirse con el presidente Donald Trump “y hemos discutido algunas buenas ideas, que espero funcionen”, dijo, sin aportar otros detalles, antes de añadir: “Espero ahora las acciones de EE.UU. para empujar a Rusia a la paz”.

Trump escribió hoy en su cuenta de Truth Social lo que parece ser una nueva línea de actuación sobre Ucrania.

Tras intervenir en la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense escribió que Ucrania, con el apoyo de la UE, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.

Además, respaldó que los países de la OTAN derriben aeronaves rusas que violen su espacio aéreo y exigió a los europeos que no sigan comprando energía a Rusia para dejar de “financiar una guerra contra ellos mismos”.

El presidente ucraniano lamentó además la incapacidad de la ONU para influir en el curso de la guerra: “Esta organización tiene ahora menos influencia y con frecuencia carece de capacidad real de decisión sobre asuntos fundamentales”, razonó el mandatario ucraniano.

