Cinco días de secuestro completa un joven indígena por parte de las disidencias en el Cauca

A cinco días del secuestro del joven Eybar Albán Liz Quiguanás, las comunidades indígenas del Cauca se declararon en asamblea permanente y organizaciones nacionales e internacionales exigen su liberación inmediata y sin condiciones.

El comunero del resguardo indígena Santa Rosa de Capicisco de Inzá, fue plagiado en el sector de Juntas en el oriente del Cauca cuando el vehículo de transporte público en que se movilizaba junto a su madre fue interceptado por un grupo armado que lo obligó a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido.

La madre de la víctima relató que en los momentos de angustia le pidió a los actores armados que no se llevaran a su hijo, pero hicieron caso omiso.

“Metieron a mi hijo en un carro, me dijeron que no es con usted y se los llevaron”, aseveró.

Las comunidades ancestrales responsabilizaron del hecho a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc que operan en la zona.

“Exigimos al grupo armado ilegal Farc, que respete la vida e integridad del comunero secuestrado y proceda a su pronta liberación sin condiciones, respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, señaló la Asociación de Cabildos del municipio de Inzá.

Entretanto, las autoridades y la guardia indígenas activaron acciones de control territorial para localizar al secuestrado y lograr su libertad.

A los llamados de libertad se sumó la ONU Derechos Humanos Colombia, entidad que resaltó las acciones de búsqueda de la guardia ancestral.

“Instamos al Gobierno Nacional a realizar las coordinaciones pertinentes con las autoridades indígenas para la búsqueda del comunero Quiguanás”, explicó.

El alcalde de Inzá, Delio Trujillo lamentó que en menos de 15 días se han registrado dos secuestros de jóvenes del territorio.

En el oriente del Cauca se realizaron plantones y marchas humanitarias con el apoyo de las comunidades indígenas y campesinas por la defensa de la vida, la libertad y la paz, y para presionar el regreso del joven comunero al seno de su hogar sano y salvo.