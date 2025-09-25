Javier Cuéllar vuelve al Fondo Nacional de Garantías como presidente (e) tras salida de Piedad Muñoz

La W conoció en primicia que Javier Cuéllar fue designado como presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías tras la salida de Piedad Muñoz, quien desde abril estaba a la cabeza de la entidad.

Cuéllar conoce esta entidad a cabalidad, pues fue su presidente desde marzo de 2024 hasta abril del año pasado, cuando aterrizó en el Ministerio de Hacienda como director de Crédito Público, cargo ocupa actualmente.

Así las cosas, Cuéllar asumirá ambos roles y Muñoz retornará a la Dirección de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda.

Aún no se conocen las razones que llevaron al MinHacienda Germán Ávila a tomar esta decisión, pero La W conoció que hubo molestia por parte de Muñoz por esta decisión.

Cuéllar es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una maestría en Administración Pública en London School of Economics and Political Science.

En el Ministerio de Hacienda, él ha liderado una nueva estrategia que el mercado ha denominado como ‘Operación Cuéllar’, con la que busca implementar un nuevo manejo de deuda del país.

