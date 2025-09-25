Piedad Muñoz no va más como presidente del Fondo Nacional de Garantías: le piden la renuncia

La W conoció en primicia que Piedad Muñoz sale como presidenta del Fondo Nacional de Garantías (FNG), cargo que ejercía desde abril.

En las próximas horas será emitido el decreto con esta decisión que también incluye a la persona que la reemplazará, que sería una persona que conoce esta entidad.

Recordemos que Piedad Muñoz es la directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda y fue la representante legal del Grupo Bicentenario donde tuvo un paso polémico por supuestamente buscar el control de las juntas directivas de las 13 entidades que están en este Grupo.

Es economista de la universidad el Rosario, Especialista en Finanzas con énfasis en finanzas internacionales de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado.

Muñoz ha trabajado en el Fondo de Adaptación, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, en la Secretaría Distrital de Hacienda, entre otros.

Escuche W Radio en vivo: