Liberales en Santander piden que Richard Aguilar no aterrice en esta colectividad

Bucaramanga

Desde hace varias semanas se ha conocido que Richard Aguilar ha empezado reuniones en Santander para comunicarle a la ciudadanía que aspirará nuevamente al Senado de la República y que lo haría con el aval del partido Liberal, hecho que no se ha sido bien recibido por gran parte de los militantes de esta colectividad en el departamento.

Fiscalía identificó 5 reuniones donde se infiltró Luisa Salgado en batallones; aquí los chats

Inmediatamente se conocieron las intenciones de Aguilar de aterrizar en esta colectividad, los militantes de este partido han manifestado su desacuerdo por los líos jurídicos que ha enfrentado el Clan Aguilar cuando han salido de sus cargos como gobernadores de Santander.

Embajador de Palestina en Colombia elogió al presidente Petro: “habla con valentía”

Luis Fernando Cote Ottens, secretario general del partido Liberal en Bucaramanga, confirmó que la próxima semana se le entregará una carta al expresidente Cesar Gaviria, líder de esta colectividad, para que estudie la posibilidad de que no se le entregue aval a Aguilar para aspirar al Senado representando a los liberales.

La justicia francesa condenó al expresidente Nicolas Sarkozy en caso de financiación ilegal libia

"El papá Hugo Aguilar, un parapolítico confeso, Richard Aguilar, un investigado por corrupción y su hermano Mauricio Aguilar también un investigado por corrupción. Y entonces, pues creo que son elementos suficientes para poder decirle a César Gaviria que no queremos a los Aguilar dentro del partido. En Santander han representado no solamente una forma malévola de hacer política, cuando llegan los Aguilar la plata se pierde en el departamento", señaló Cote Ottens.

Por ahora, no se ha confirmado quiénes de los militantes de este partido firmarán la carta que será entregada al expresidente Gaviria, sin embargo, reiteran que como colectividad no les interesan los votos que les pudiese sumar Aguilar para conseguir las curules en el Congreso de la República.