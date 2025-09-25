El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No pensábamos ser el primer lugar”: Sabor Amar Paellas, ganadores de la mejor paella del mundo 2025

En los micrófonos de la Hora del Regreso conversó Tomás Angulo Salas, chef del restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas, ganadores de la mejor paella del mundo en 2025, quien se refirió a ese hito histórico.

Angulo reveló, en su primera intervención, que aunque en realidad sí aspiraban al premio, “no pensábamos que fuéramos el primer lugar porque había varios premios”.

“Había 26 chefs españoles. Habíamos practicado y lo más difícil fue dominar la altitud para hacer un excelente arroz”, dijo.

Contando, al tiempo, que: “Es la primera vez que fui al concurso, es el más importante y antiguo de paella en el mundo”.

Angulo, además, comentó: “Soy el cuarto extranjero que lo gano, de resto siempre han sido españoles”.

Así, contó que la victoria de ese restaurante tuvo dos factores como consecuencia de parte de los concursantes españoles: “el orgullo por su plato, que también vale porque se defiende la cultura de la paella, pero también en el corazón les duele que un latinoamericano les quitó el primer lugar porque es un plato que ha salido de España”.

“La paella tiene dos cosas: hacerlas creativas de autor, y la receta tradicional que en este caso se hace esa, todos partimos de los mismos ingredientes”, dijo hablando sobre el concurso como tal.

Explicó que “es un concurso muy correcto, nos dan los mismos ingredientes y tenemos el mismo tiempo para entregar, por ejemplo. Que hayamos ganado unos latinos es porque hay honestidad en el concurso”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

