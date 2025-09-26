¿Cuál es el país que tiene al unicornio como animal nacional? Por qué lo eligieron y dónde verlo

El unicornio es reconocido a nivel global como un animal mitológico originario del folclore europeo, representado habitualmente como un caballo blanco y un único cuerno en la frente con textura de espiral.

Esta criatura ha estado presente en muchas culturas desde la época clásica, incluyendo a los antiguos babilonios y la civilización del Indo, siendo un símbolo de pureza, inocencia y poder en la mitología celta. Según sus leyendas, su cuerno tendría la capacidad de purificar agua envenenada.

¿Cuál es el país que tiene al unicornio como animal nacional?

El país que eligió al unicornio como su animal nacional es Escocia, una de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido.

Según estudios de mitología, los unicornios son independientes, orgullosos e indomables, y aunque precisamente son catalogados como un mito, Escocia se siente fascinado por lo que representan, convirtiéndolo en su animal nacional, presente en todos sus escudos y simbología.

¿Por qué Escocia eligió al unicornio como su animal nacional?

La elección del unicornio como animal emblemático de Escocia se remonta siglos atrás, haciendo parte actualmente de su patrimonio histórico. Según la historia, el unicornio simboliza pureza, fuerza y libertad, algo con lo que los escoceses se sintieron identificados, apareciendo por primera vez en la heráldica escocesa en el siglo XII.

Cabe destacar que en Escocia históricamente los ciudadanos han sido apasionados por los mitos y las leyendas, por lo que no resulta extraño que precisamente un animal mitológico aparezca en todos sus escudos.

Los símbolos del unicornio pueden encontrarse a lo largo y ancho de todo el país, principalmente en los edificios o monumentos más emblemáticos, como el Palacio de Holyroodhouse, el Castillo de Edimburgo y el Castillo de Stirling.

¿Cuándo se celebra el Día Nacional del Unicornio?

Al tratarse de su animal nacional, Escocia tiene un Día Nacional del Unicornio, que se celebra cada 9 de abril, para rendir honores a su emblema. Incluso, sus tradiciones pueden llevar a que este día los escoceses vuelvan tendencia en redes sociales el #NationalUnicornDay y hagan actividades como:

Preparar panqueques o cupcakes de colores brillantes.

Hornear galletas en forma de unicornios.

Ver películas que traten de unicornios o los incluyan.

Leer novelas de fantasía donde se incluyan unicornios.

En Escocia es común escuchar a los adultos mayores hablar sobre avistamientos de unicornios, sin embargo, la ciencia desmintió esta teoría, afirmando que un animal con pezuña hendida no podría desarrollar un solo cuerno en su cabeza.

Para ver en qué lugares puede encontrar los símbolos de unicornios si viaja a Escocia, conozca aquí el listado: https://www.nts.org.uk/stories/the-unicorn-scotlands-national-animal