Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 26 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco compararon el rendimiento de los equipos colombianos con el de los ecuatorianos en competencias internacionales.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 26 de septiembre de 2025
01:37:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Hernán Peláez y Martín de Francisco.
Escuche la entrevista completa en La W:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 26 de septiembre de 2025
01:37:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles