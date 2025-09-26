Gobernador de Santander nombró alcalde encargado en Bucaramanga: era el jefe de gestión del riesgo
Eduard Sánchez tomó posesión como alcalde encargado en la tarde de este jueves, 25 de septiembre.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, fue notificado de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Jaime Beltrán como alcalde de Bucaramanga e inmediatamente tenía que nombrar a alguien en su reemplazo para que se encargara mientras los partidos presentan una terna para encargar a otra persona.
Por tal motivo, elección mandatario de los santandereanos nombró como alcalde encargado de Bucaramanga a Eduard Sánchez quien se venía desempeñando como jefe de la oficina de gestión del riesgo departamental y ahora estará encargara mientras el primer cargo del municipio durante por lo menos unos 20 días.
El gobernador aseguró que se espera que unos días los partidos que avalaron a Beltrán para llegar a la alcaldía presenten su terna para poder estudiar y poder elegir ahí a alguien para encargarlo mientras se hacen las elecciones atípicas.
Aseguró el gobernador Díaz Mateus que entre diciembre y enero del 2026 se estarían realizando las elecciones atípicas en Bucaramanga.