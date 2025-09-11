Gobernador de Santander denuncia amenazas por una circular que prohíbe alimentar animales

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, denunció que a través de redes sociales su esposa, Victoria Casallas, recibió mensajes de amenazas tras la publicación de una circular en la que se le prohíbe a los funcionarios que alimenten gatos y palomas que estén en las instalaciones de la Gobernación para evitar problemas de salubridad.

“Cuando buscan el perfil de un familiar, las actividades que hace, ve uno que las cosas pueden ser en serio”, dijo el mandatario de los santandereanos.

Agregó el gobernador que por ganar likes en redes sociales no se puede poner en riesgo la integridad de las personas y menos entendiendo la situación que se vive en el país tras el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay.

“La circular se cumple, en las oficinas no se puede dejar comida porque eso atrae roedores y eso atenta contra la salud de las personas, eso no tiene que ver con la alimentación de los animales afueras”, puntualizó el mandatario de los santandereanos.

El mandatario aseguró que sigue comprometido con el cuidado y la protección de los animales, sin embargo, reiteró que se debe garantizar también la salud de los funcionarios.