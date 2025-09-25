Alcalde de Bucaramanga hace llamado al presidente Petro por declaraciones del embajador de Palestina. Foto: UIS/Alcaldía de Bucaramanga.

Bucaramanga

Luego de que el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, durante su visita a Bucaramanga se refirió a las elecciones atípicas que se van a realizar en la ciudad y le pidió a la ciudadanía que estaba presente en el auditorio que "no dejen que el Sionismo entre" a la ciudad.

Ordenan que ‘Pipe Tuluá’ regrese a La Picota; defensa alegaba malas condiciones en estación Mártires

Ante estas declaraciones, el alcalde Jaime Andrés Beltrán, reaccionó y a través de su cuenta de X señaló que “las declaraciones del embajador palestino son lamentables, aumentan el odio y ponen en riesgo la vida de personas en la coyuntura política difícil por la que atraviesa nuestro país en este momento”.

Fiscalía identificó 5 reuniones donde se infiltró Luisa Salgado en batallones; aquí los chats

Dijo también el mandatario de los bumangueses que ningún embajador debe intervenir en asuntos internos del país.

Consejo de Estado admite demanda que busca ‘tumbar’ a Carlos Camargo de la Corte Constitucional

"Le pido al presidente Gustavo Petro que rechace este mensaje irrespetuoso y peligroso: ningún delegado extranjero puede decirle a los bumangueses cómo votar o cómo pensar“, agregó el mandatario de los bumangueses.