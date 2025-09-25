Ciudades

Alcalde de Bucaramanga hace llamado al presidente Petro por declaraciones del embajador de Palestina

El mandatario de los bumangueses aseguró que ningún embajador debe intervenir en asuntos internos del país.

Alcalde de Bucaramanga hace llamado al presidente Petro por declaraciones del embajador de Palestina. Foto: UIS/Alcaldía de Bucaramanga.

Bucaramanga

Luego de que el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, durante su visita a Bucaramanga se refirió a las elecciones atípicas que se van a realizar en la ciudad y le pidió a la ciudadanía que estaba presente en el auditorio que "no dejen que el Sionismo entre" a la ciudad.

Ante estas declaraciones, el alcalde Jaime Andrés Beltrán, reaccionó y a través de su cuenta de X señaló que “las declaraciones del embajador palestino son lamentables, aumentan el odio y ponen en riesgo la vida de personas en la coyuntura política difícil por la que atraviesa nuestro país en este momento”.

Dijo también el mandatario de los bumangueses que ningún embajador debe intervenir en asuntos internos del país.

"Le pido al presidente Gustavo Petro que rechace este mensaje irrespetuoso y peligroso: ningún delegado extranjero puede decirle a los bumangueses cómo votar o cómo pensar“, agregó el mandatario de los bumangueses.

