Querían cerrar la puerta a la mayoría popular: Petro por fallo que habilita a candidatos del Pacto

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara a la Registraduría y al CNE autorizar la inscripción de los candidatos del Pacto Histórico en la consulta presidencial interna programada para el 26 de octubre, incluyendo a la Colombia Humana, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, celebró la decisión.

Lea más: Candidatos del Pacto Histórico podrán inscribirse en consulta presidencial tras orden judicial

Así, Petro dijo: “mientras la oposición exclamaba en todos los medios que yo me reelegiría, que haríamos un fraude en las próximas elecciones o no habría elecciones, en realidad estaban trabajando era para que no pudiéramos participar en elecciones, que el Pacto Histórico no existiera jurídicamente a pesar de ser el partido de Gobierno ”.

Por eso, el jefe de Estado advirtió que “querían cerrarle la puerta a la mayoría popular de Colombia. Agradezco a los magistrados del Tribunal que hayan podido develar el golpe antidemocrático y que la Constitución que ordena nuestro derecho a fundar partidos se haya rescatado”.

Le puede interesar Pacto Histórico cancela consulta presidencial interna de octubre y solo se medirá en Frente Amplio

“Las elecciones serán democráticas y en paz. El pueblo decidirá si nos devolvemos o avanzamos ”, concluyó Petro.

En la decisión del Tribunal de Bogotá se ordena a la Registraduría y al CNE “abstenerse de ejecutar actos que impidan o difieran la inscripción aquí autorizada por razón del condicionamiento suspendido, sin perjuicio de los controles de verificación documental ordinarios”.

Se trata de una medida cautelar que aún no resuelve de manera definitiva la tutela presentada por varios miembros de la colectividad, entre ellos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho.

En el fallo, con ponencia de la magistrada Karen Lucía Castro, se ordena a la Registraduría permitir la inscripción de candidatos del Pacto Histórico a la consulta presidencial interna prevista para el 26 de octubre, incluyendo a los movimientos que habían sido excluidos.

Lea más: CNE reconoció personería jurídica del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana

Tanto la exministra de Salud como el exdirector de Prosperidad Social reclamaron haber sido excluidos de participar en la convocatoria de las consultas presidenciales, pese a que cumplen con todos los requisitos.

Esto escribió el presidente Gustavo Petro: