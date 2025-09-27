Camila Osorio sorprendió a Kalinskaya y avanzó a tercera ronda en el WTA 1000 de Beijing

Camila Osorio durante su encuentro ante Anna Kalinskaya en el WTA 1000 de Beijing. FOTO: China Open Official 2025/VCG via Getty Images) / VCG

La colombiana Camila Osorio dio un golpe de autoridad en la pista 3 del WTA 1000 de Beijing al imponerse a la rusa Anna Kalinskaya, vigesimoctava cabeza de serie, por 6–1, 4–6 y 6–4, después de dos horas y quince minutos de intenso partido.

Osorio, número 83° del ranking WTA, salió con gran determinación, dominando el primer set con un servicio potente que incluyó cinco ‘aces’ y una notable eficacia en los momentos de presión.

Kalinskaya reaccionó en el segundo parcial, quebrando en cuatro ocasiones, pero la colombiana mantuvo la calma para forzar un desenlace en la tercera manga.

Allí, el intercambio de quiebres mantuvo el pulso igualado hasta que Osorio logró inclinar la balanza con un ‘break’ decisivo en el 5–4, que le permitió cerrar el partido con su saque y asegurar la clasificación.

En el balance general, la jugadora de Cúcuta destacó con ocho saques directos y un 65% de efectividad con su primer servicio, además de una gran fortaleza para salvar nueve de las trece pelotas de ruptura que enfrentó.

Aunque cometió más dobles faltas que su rival, compensó con agresividad.

Entre los asistentes se hicieron notar voces colombianas, que alentaron con entusiasmo a Osorio y celebraron cada punto ganado.

Con esta victoria, Osorio se cita en la tercera ronda con la número 2° del ranking, Iga Swiatek a quien ya enfrentó en el Australian Open 2023 con triunfo para la polaca.

Observe el punto de partido con el que Camila Osorio ganó a Anna Kalinskaya en el WTA 1000 de Beijing:

LOOK WHAT IT MEANS! 🙌@CamiOsorioTenis overcomes Kalinskaya 6-1, 4-6, 6-4 to reach Round 3 for the first time 👊#2025ChinaOpen pic.twitter.com/ZYsC6hdpgh — wta (@WTA) September 27, 2025

