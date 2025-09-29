Internacional

Bad Bunny será el artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

La cuenta oficial de la NFL hizo público el anuncio por medio de su cuenta de X.

Bad Bunny | Foto: GettyImages

Bad Bunny | Foto: GettyImages

El puertorriqueño Bad Bunny será la gran estrella del show del descanso en el próximo Super Bowl, el evento con mayor audiencia en Estados Unidos, anunció este domingo la liga de football americano (NFL).

El popular cantante de reguetón encabezará el espectáculo el 8 de febrero sobre el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

La última vez que la música latina protagonizó el recital de la final de la NFL fue con la presentación de Shakira y Jennifer López en 2020 en Miami, al que también se sumó Bad Bunny.

NOTICIA EN DESARROLLO...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad