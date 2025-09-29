Dos muertos dejó un ataque con drones en la región de Moscú. Foto: Getty Images/ EFE.

Un niño y su abuela murieron anoche a causa de un ataque con drones en la ciudad de Voskresensk, a unos 90 kilómetros al sureste de la capital rusa, informó hoy el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

“Anoche, las defensas antiaéreas derribaron cuatro drones en Voskresensk y Kolomna. Lamentablemente, se produjo una tragedia en Voskresensk: un incendio en una vivienda particular causó la muerte de dos personas: una mujer de 76 años y su nieto de 6”, escribió la máxima autoridad regional en su canal de Telegram.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que entre las 23:00 de ayer y las 07:00 de hoy las defensas antiaéreas derribaron un total de 78 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, incluida la de Moscú.

Según el parte castrense publicado en Telegram, 55 de los drones abatidos en ese lapso fueron destruidos sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh y Kursk, fronterizas con Ucrania.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Desde febrero de 2022, cuando Rusia comenzó las acciones militares contra Ucrania, los ataques ucranianos han dejado en Bélgorod más de 300 víctimas mortales, según medios rusos.

