MinHacienda Germán Ávila renunció a su visa EE.UU: “No la necesitamos para trabajar por el pueblo”
El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que esto lo hace en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, por la “agresión de que fue objeto por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se sumó este lunes, 29 de septiembre, a la avalancha de renuncias de visas norteamericanas de ministros y funcionarios colombianos tras la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro por parte de Estados Unidos.
“En solidaridad con el presidente Petro y por la agresión de que fue objeto por parte del Gobierno de los EE.UU., he decidido renunciar al uso de la visa. Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa”, escribió el jefe de la cartera en sus redes sociales.
A ello agregó: “¡Profundamente libre y patriota!”.
El anuncio de este ministro se suma el de la canciller y al del secretario jurídico de la Presidencia, quienes hicieron lo mismo tras la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al mandatario colombiano por “las acciones imprudentes e incendiarias”.
“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, declaró el Departamento de Estado en X al hacer el anuncio en este fin de semana.
Ahora, expertos se preguntan cómo podrá el ministro ir al país norteamericano para reunirse con inversionistas, bancos y autoridades del sector económico.