Presidente de la Cámara dijo que MinDefensa lo “mandó a callar” en consejo de seguridad en Palmira

Un Consejo de Seguridad en Palmira, Valle del Cauca, convocado este domingo para hablar de la crisis orden público en ese departamento, terminó en un choque entre el presidente de la Cámara, Julián López, del Partido de la U, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

López se refirió a la crisis de seguridad, que según expuso, habría dejado alrededor de 13.100 homicidios desde 2020 y cuestionó la gestión del gobierno nacional y departamental: “Que tengamos más de 22.000 asesinatos en menos de una década demuestra la falta de autoridad y gestión para proteger la vida de los vallecaucanos”, dijo.

Ahora, en lo que tiene que ver con el choque, aseguró que cuando habló de esas cifras, “el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, me mandó a callar. Y me dijo que esto no era un escenario para hacer proselitismo”.

Le respondió al ministro: “Esto no es ningún proselitismo. Aquí lo que estamos haciendo es contar la verdad”.

Incluso, señaló que a su equipo de trabajo “le cogieron el celular desde el equipo de la gobernadora Dilian Francisca Toro y le hizo borrar los videos y también hizo borrar los videos desde la parte de eliminados. A mi asistente, a mi secretaria privada, la estrujaron”, dijimos .

Y agregó que el ministro de Defensa le habría dicho que él “no podía asistir a la rueda de prensa, tomarme la foto, porque yo no estaba invitado y solamente estaba invitada la gobernadora y los alcaldes”.