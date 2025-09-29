SuperIndustria, Cielo Rusinque, se solidarizó con Petro y renuncia a su visa de EE. UU.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció este lunes, 29 de septiembre, desde sus redes sociales que renunció a su visa de Estados Unidos en solidaridad a la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro por parte de Estados Unidos.

“Contra todos los principios de la razón y de humanidad, la política imperialista pretende ahora censurar a quienes alzan su voz para denunciar el abominable genocidio que se está cometiendo en Gaza. Lo hace a través de certificaciones, de revocatorias de visado, de aranceles ilegales, de reducciones presupuestales o de amenazas de intervención armada”, expresó Rusinque en redes sociales.

Y a ello agregó que por eso decidió renunciar a la visa estadounidense.

“En coherencia con mi visión del mundo, como funcionaria de este Gobierno y como ciudadana colombiana, en un acto de dignidad y solidaridad con nuestro presidente de la República, hoy presento mi renuncia a la visa estadounidense”, escribió en X.

La superintendente también resaltó que “no podemos tolerar la barbarie y la lucha contra la injusticia no puede cesar por cálculos oportunistas o callar ante la voluntad de imponer la ley del más fuerte por medio de genocidios y bombardeos. Confiamos en que la democracia y la razón triunfarán sobre la tentativa del fascismo contemporáneo de precipitar el mundo en una catástrofe irremediable”.

El anuncio de esta funcionaria se suma el del ministro de Hacienda, la Canciller y al secretario jurídico de la presidencia, quienes hicieron lo propio tras la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al mandatario colombiano por “las acciones imprudentes e incendiarias”.

Recordemos que el Departamento de Estados Unidos señaló que “el presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, y por eso le revocaron la visa.