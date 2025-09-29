Suspenden operación del ferry en Salamina, Magdalena tras incidente por vendaval

Momentos de pánico y tensión vivieron pasajeros y trabajadores cuando el cruce rutinario del ferry que conecta el municipio de Salamina, Puerto Las Carmelitas, en el departamento del Magdalena, con Puerto Giraldo, en el Atlántico, se vio afectado por un fuerte vendaval que hundió parcialmente la parte trasera de la embarcación.

Ante esta situación, CORPAMAG recuerda que mediante Resolución 3400 del 22 de agosto de 2025 impuso una medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa TRANSDIER S.A.S., operadora del ferry, toda vez que la misma no cuenta con el permiso de Ocupación de Cauce, requisito legal indispensable para este tipo de proyectos.

Según la entidad el incumplimiento de esta medida incrementa los riesgos tanto ambientales como de seguridad, ya que la operación de obras hidráulicas sin la debida autorización puede derivar en afectaciones al ecosistema, a los recursos naturales y, como se evidenció en este caso, a la integridad de las personas.