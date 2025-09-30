A $33 billones ascendieron los ingresos del sector de comunicaciones en 2024

Según el reporte de la Industria de los Sectores TIC y Postal 2024 presentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los servicios de internet y la transición a nuevas tecnologías, además de la mensajería expresa, son los principales ejes de crecimiento de la industria.

En materia de telecomunicaciones, los ingresos operacionales ascendieron a 30,3 billones de pesos en 2024, el papel los servicios de internet fijo, móvil y portador, que es una modalidad de venta mayorista de este servicio, representaron el 65 por ciento del crecimiento del sector.

Señala el informe que, durante el año pasado de cada 100 personas, 94 accedieron al servicio de internet móvil y por cada 100 hogares, 46 accedieron a internet fijo, lo que para la CRC representa una brecha en conectividad, asimismo dice que la fibra óptica alcanzó el 47,9% de participación en los accesos de internet fijo, totalizando 4,4 millones de conexiones en 2024, lo que explica el aumento en la velocidad promedio de descarga.

Frente a la tecnología 5G que inició su operación el año anterior, la cobertura llegó al 19% del área en cabeceras municipales y centros poblados, sin embargo, el 4G predominó con el 97% de presencia en estas zonas. Mientras que la participación del 5G en los accesos móviles del país llegó a 3,8 millones de conexiones.

Las líneas de telefonía fija se redujeron en un 7,6%, acentuando la tendencia observada en años anteriores, asimismo los ingresos del servicio de televisión por suscripción disminuyeron un 6,2% en términos reales, llegando a 6,06 millones de suscriptores.

Por otra parte, los ingresos de los servicios postales llegaron a $2,76 billones, principalmente apalancados en la mensajería expresa, con $287,7 millones de envíos.